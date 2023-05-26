Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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