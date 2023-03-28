Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zaman zaman tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğleden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli'nin kuzeyi ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.