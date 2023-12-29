Metro İstanbul Metroların Sabaha Kadar Açık Olduğunu Duyurdu

Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, Süper Kupa Finali'nin ertelenmesi sonrası yurda dönmeye hazırlanıyor. Metro İstanbul, yaptığı paylaşımda taraftarlara seslenerek sabaha kadar metroların açık olduğunu duyurdu.

Metro İstanbul Metroların Sabaha Kadar Açık Olduğunu Duyurdu
Sabaha Kadar Hangi Metro Hatları Açık?
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali maçının ertelenmesi sonrası iki takım yurda dönmeye hazırlanıyor. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, iki takımın taraftarına çağrı yapıldı. Metro İstanbul, takımlarını karşılamak isteyen taraftarlar için sabaha kadar açık olacak metro hatlarının bilgilerini paylaştı. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:

Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;

  • M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman
  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy
  • M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
  • M7 Yıldız-Mahmutbey

metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz.

# fenerbahçe # Galatasaray # Metro İstanbul
Çok Okunanlar
Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Son Depremler...
Süper Kupa'nın Ertelenmesi Sonrası Siyasiler Ne Dedi?
Süper Kupa'nın Ertelenmesi Sonrası Siyasiler Ne Dedi?
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı?
BEDAŞ Elektrik Kesintisi İçin Hangi İlçeleri Uyardı?
BEDAŞ Elektrik Kesintisi İçin Hangi İlçeleri Uyardı?
Öne Çıkanlar Türk Milleti Başardı! Umudu Yaşattı! | Ulusal Haber Türk Milleti Başardı! Umudu Yaşattı! | Ulusal Haber Yüksek Hızlı Trenle İSTANBUL-SİVAS Yolculuğu Nasıl Yapılır? Yüksek Hızlı Trenle İSTANBUL-SİVAS Yolculuğu Nasıl Yapılır?