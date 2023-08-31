Minibüs şoförü tartıştığı sürücüyü bıçakladı

Olay, saat 14.30 sıralarında Buca ilçesi Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 RGU 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü F.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Eline aldığı bıçakla araçtan inen F.B. önce hafif ticari aracın kapısını açıp sürücüye tekme attı ardından ise bıçakla yaraladı. Yaralı araç sürücüsü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaşanan korku dolu anlar ise anbean vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, minibüs sürücüsü F.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Minibüs trafikten men edilirken, gözaltına alınan saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.