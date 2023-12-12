Motokuryelere Yeni Düzenleme



Motokuryeler için yeni düzenleme yolda. Kuryelerin teslim aldığı gönderi için belirlenen taşıma süresi ortadan kaldırılacak, gönderi makul bir sürede teslim edilecek.



Böylece kuryeler ürünü yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalınmayacak, olası kazaların önüne geçilecek.



Motokuryelere yönelik düzenlemenin detaylarını paylaşan Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kullanılan motorlu taşıtların bakanlığın denetiminde olacağını belirtti.



Ayrıca teslimatı mümkün olmayan adresler için kurye gönderisi kabul edilemeyecek.



Öte yandan motokuryeler için koruyucu ekipman zorunluluğu olacak. Reflektörlü yelek üzerinde 'kurye' ibaresi yer alacak.



Tek seferde en fazla 20 kilogram ağırlığında ürün taşınacak.



Kuryeler, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak bir gönderiyi kabul etmeyecek.



Yapılacak düzenlemeyle kuryelik için yetki belgesi şartı aranacak. Ayrıca kuryelerin belirli suçlardan hükümlü olmaması şartı aranacak.