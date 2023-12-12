Görüntüleri İzleyen İnanamadı! Sokakta Buldular...

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Huamark bölgesi itfaiye ekipleri, dün bir sokakta dev bir piton görüldüğü üzerine ihbar aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile uzman bir ekip tarafından kısa sürede yakalanan yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanın, zehirsiz ve egzotik bir tür olan albino pitonu olduğu belirtildi.

Sahibi Teslim Aldı

Ekipler tarafından itfaiye merkezine getirilen ve oldukça sakin olduğu görülen pitonun evcil olduğunun anlaşılması üzerine sahibi aranmaya başlandı. İtfaiye merkezinde yılanın boyutuna uygun bir kafes bulunamazken, dev yılan geceyi ekiplerin odasında geçirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları gören yılanın sahibi, bugün sabah saatlerinde itfaiye merkezine gelerek pitonu aldı.

Dünyanın en büyük yılan türlerinden biri olan albino pitonu, genellikle Afrika’da görülen bir tür olarak biliniyor. Kahverengi ve koyu renkte olması gereken albino pitonların genetik bir mutasyon sonucu derilerinin rengi pigmentasyon eksikliği nedeniyle beyaz veya sarımsı renkte oluyor.