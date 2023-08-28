Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan ve 10 gündür hastanede tedavisi devam eden Uzman Çavuş Yunus Emre Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Öztürk, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Kaza, 10 gün önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İskenderun Karakaya Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Yunus Emre Öztürk, iznindeyken plakası öğrenilemeyen motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Kazanın ardından ağır yaralanan Uzman Çavuş Öztürk, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, 10 gün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Öztürk, defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine getirildi. Öztürk, Nizip Asri Mezarlık'ta düzenlenen askeri tören ve öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 3

Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 4

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