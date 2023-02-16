MSB'den o iddialara yalanlama: "Söz konusu değildir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "İspanya ordusunun İskenderun’da devriye görevi gerçekleştirdiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MSB'den o iddialara yalanlama: "Söz konusu değildir"
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Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, "İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi" yaptığı iddiasına ilişkin görüntüler yer almıştı.

Bakanlık kaynakları, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerin depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekildiğini bildirdi.

# Milli Savunma Bakanlığı # deprem # iskendurun
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