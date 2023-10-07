MTA'dan Yeni Diri Fay Hattı Haritası! Haritada 485 Diri Fay Hattı Bulunuyor! Peki Hangi İller Diri Fay Hattı Üzerinde?

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtildi. Haritada aralarında Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya’nın da olduğu 45 il diri fayların geçtiği alan üzerinde bulunuyor.

MTA'dan Yeni Diri Fay Hattı Haritası!

Haritayı değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, yeni fayların paniğe sebep olmaması konusunda uyarılarda bulunarak, "Genellikle büyük deprem üreten kırıklar bizim ülkemizdeki ana kırıklarımız. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı. Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı. Celasun, yapılaşmaların belirtilen alanlardan uzakta gerçekleşmesi gerektiğini de vurguladı.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel haritayı yorumlayan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy ise, Marmara bölgesi için olası senaryoyu anlattı ve "İstanbul depremi yaklaşıyor." dedi. Beklenen İstanbul depremi için uyarılarda bulunan Ersoy, "Marmara Denizi'nin içerisinde 2 büyük fay biliyoruz." dedi.

Haritada 485 Diri Fay Hattı Bulunuyor

"Saros Körfezi'ne kadar giden oradan Tekirdağ'a geçen 1912 depremi ve İzmit Körfezi'nde Kocaeli depremi var." diye konuşan Ersoy, ikisi arasında bir sismik boşluk olduğundan söz etti ve bu iki fay arasında mutlaka bir deprem olacağının altını çizdi. Depremin tarihini tam bilmediklerini ancak yaklaştığını dile getiren Ersoy, "Büyüklüğü de 7'yi geçecek. En kötü senaryomuz da 7,5 büyüklüğünde bir deprem." dedi.

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak için, e-Devlet ekranından AFAD'ın hizmeti olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden kolayca fay hattı sorgulama yapabilirsiniz.