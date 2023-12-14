Mudanya'da Deprem Mi Oldu? AFAD Açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde Bursa'da meydana gelen depremler çevre illerde de yoğun olarak hissedildi. Ardından Bursa'da küçük depremler olmaya devam etti. Bursa merkezli olan depremler hala araştırılıyor. Son dakika Bursa Mudanya'da deprem oldu mu? AFAD açıkladı.
Son dakika Bursa'da deprem meydana geldi. Ardı ardına gelen depremler herkesi korkuttu. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, nerede oldu, nerelerden hissedildi? İşte, 14 Aralık AFAD deprem verileri...
Bursa'da Deprem Mi Oldu?
Gece boyunca Bursa'da ardı ardına deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 3,7 iken, Kandilli verilerine göre 3,9 olarak açıklandı.
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.64 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-12-13
Saat:23:04:38 TSİ
Enlem:40.42667 N
Boylam:28.8225 E
Derinlik:9.11 km
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
14.12.2023, 05:40:43 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 10.4 km
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