Mudanya'da Deprem Mi Oldu? AFAD Açıkladı!

Son dakika Bursa'da deprem meydana geldi. Ardı ardına gelen depremler herkesi korkuttu. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, nerede oldu, nerelerden hissedildi? İşte, 14 Aralık AFAD deprem verileri...

Bursa'da Deprem Mi Oldu?

Gece boyunca Bursa'da ardı ardına deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 3,7 iken, Kandilli verilerine göre 3,9 olarak açıklandı.

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.64 km] Mudanya (Bursa)

Tarih:2023-12-13

Saat:23:04:38 TSİ

Enlem:40.42667 N

Boylam:28.8225 E

Derinlik:9.11 km

KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

14.12.2023, 05:40:43 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 10.4 km