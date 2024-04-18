Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD duyurdu, Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Menteşe ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 14,19 kilometre olarak tespit edildi.

Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Menteşe ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 14,19 kilometre olarak tespit edildi. Deprem, 17 Nisan 2024 23:43'te meydana geldi.

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