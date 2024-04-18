Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD duyurdu, Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Menteşe ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 14,19 kilometre olarak tespit edildi.
AFAD X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Menteşe ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 14,19 kilometre olarak tespit edildi. Deprem, 17 Nisan 2024 23:43'te meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2024-04-17
Saat:23:43:17 TSİ
Enlem:37.20528 N
Boylam:28.73167 E
Derinlik:14.19 km
Detay:https://t.co/zmtzlPOPtR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi