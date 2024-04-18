Muğla'da nefesli çalgılar konseri verildi!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde nefesli çalgılar konseri verildi.

Muğla'da nefesli çalgılar konseri verildi!
Editör: Metehan Gül
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ercan Kılkıl'ın şefliğinde gerçekleşen konserde, Sinan Çelik kaval, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ney, Erhan Tekin ney ve dudak zurna, Haydar Tanrıverdi kaval, Murat Toraman kaval ve sipsi, Mustafa Eke ve Adil Bedel de kaval ve sipsi ile eserleri seslendirdi.

Programa katılanlar birçok esere eşlik etti. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da etkinlik sonunda konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla'da nefesli çalgılar konseri verildi! - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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