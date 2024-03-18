Muhtarlık yarışı kanlı bitti!

31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala üzücü haber gündeme oturdu. Muhtarlık yarışında kan döküldü.

Muhtarlık yarışı kanlı bitti!
Editör: Yağmur Biçen

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde muhtarlık yarışında iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişinin öldü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin mahalle muhtarı dahil 4 kişi gözaltına alındı.

Ortakonacık Mahallesi'nde dün iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili yaşanan kavgada Ali Kiraz ile H.K. ve T.D silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Kiraz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

 VALİLİK AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Harran ilçesine bağlı Ortakonacık Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde 3 kişi yaralanmış ve Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Yaralı kişilerden A.K. kaldırıldığı hastanede vefat etmiş olup H.K. ve T.D. isimli yaralıların ise hayati tehlikesi devam etmektedir. Olayın failleri olduğu değerlendirilen mahalle muhtarı M.K. ile diğer şüpheliler A.K, H.K. ve H.D. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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# 31 mart seçimleri # şanlıurfa
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