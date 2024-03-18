İstanbul'da otobüs arıza sayısı 2019'dan bugüne rekor kırdı!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçilmesinin ardından otobüs arıza sayısı merak konusu oldu. İşte detaylar...
İstanbullular bezdiren otobüs arızaları seçime günler kala tekrardan gündem oldu. En Son Haber'in haberine göre veriler rekor artış gösteriyor.
5 YILLIK ARIZA VERİLERİ
Buna göre İETT otobüsleri son 5 yıllık otobüs arıza sayıları şu şekilde:
2019'da 140 bin 874 arıza
2020'de 133 bin 381 arıza
2021'de 157 bin 902 arıza
2022'de 247 bin 549 arıza
2023'te 144 bin 209 arıza
Her yıl 100 bini hayli geçen bu arızalarla birlikte 5 yıllık süreçte toplam sayı 823 bin 915'e ulaştı.