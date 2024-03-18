İstanbul'da otobüs arıza sayısı 2019'dan bugüne rekor kırdı!

İstanbullular bezdiren otobüs arızaları seçime günler kala tekrardan gündem oldu. En Son Haber'in haberine göre veriler rekor artış gösteriyor.

5 YILLIK ARIZA VERİLERİ

Buna göre İETT otobüsleri son 5 yıllık otobüs arıza sayıları şu şekilde:

2019'da 140 bin 874 arıza

2020'de 133 bin 381 arıza

2021'de 157 bin 902 arıza

2022'de 247 bin 549 arıza

2023'te 144 bin 209 arıza

Her yıl 100 bini hayli geçen bu arızalarla birlikte 5 yıllık süreçte toplam sayı 823 bin 915'e ulaştı.