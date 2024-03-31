Müşahitler arasında kavga çıktı: 2 yaralı var!

Olay, Konya'nın Akşehir ilçesinde, meydana geldi. Müşahitler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Müşahitler arasında kavga çıktı: 2 yaralı var!
Editör: Yağmur Biçen

Yenimahalle İstasyon Bulvarı'ndaki Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu bahçesinde, oy kullanma işlemi sürerken iki müşahit arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. bıçakla, G.A. darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgada darbedilerek yaralanan G.A. da ekiplerce hastaneye götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıCumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıSiyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Konya # 31 mart yerel seçimleri # Konya
Çok Okunanlar
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Bursa'da silahlı saldırı!
Bursa'da silahlı saldırı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
Öne Çıkanlar Meral Akşener oy kullanırken gülümseten anlar yaşandı: "Atayım mı?" #akşener #oy #seçim #sandık Meral Akşener oy kullanırken gülümseten anlar yaşandı: "Atayım mı?" #akşener #oy #seçim #sandık Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?