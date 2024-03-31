Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını Üsküdar Kısıklı'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Kabine geçip oylarını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim edip imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra "(Yerel seçimler) İnşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum.

Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimleri, bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Milletimize gösterdiği bu sadakat için de şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bütün sandık kurulu mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum."" dedi.