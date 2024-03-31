Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını Üsküdar Kısıklı'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Kabine geçip oylarını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim edip imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra "(Yerel seçimler) İnşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum.

Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimleri, bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Milletimize gösterdiği bu sadakat için de şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bütün sandık kurulu mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum."" dedi.

Devlet Bahçeli oyunu kullandı! İşte Devlet Bahçeli'nin seçimlerle ilgili açıklamasıDevlet Bahçeli oyunu kullandı! İşte Devlet Bahçeli'nin seçimlerle ilgili açıklamasıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# 31 mart seçimleri # recep tayyip erdoğan
Çok Okunanlar
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Bursa'da silahlı saldırı!
Bursa'da silahlı saldırı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
Öne Çıkanlar Meral Akşener oy kullanırken gülümseten anlar yaşandı: "Atayım mı?" #akşener #oy #seçim #sandık Meral Akşener oy kullanırken gülümseten anlar yaşandı: "Atayım mı?" #akşener #oy #seçim #sandık Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?