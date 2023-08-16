O ilde 3 gün denize girmek yasaklandı! Büyükşehir Belediyesi duyurdu

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da, olumsuz deniz koşulları etkisini sürdürüyor.

Bölgede devam eden olumsuz deniz koşulları denize girmenin de yasaklanmasına neden oluyor. Son olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesinden de yeni bir açıklama geldi.

Buna göre, yapılan açıklamada, 8 gündür bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mülki idare tarafından alınan kararla denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, meteoroloji tahminlerine göre olumsuz hava ve deniz koşullarının gelecek günlerde de süreceği kaydedildi.

Elverişsiz şartların denizde riskli ortam oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, "Dalga boyunun 2 metrenin üzerinde olacağı ve rip akıntısının yoğun olarak görüleceği 19 Ağustos'a kadar (perşembe, cuma, cumartesi) denize girmek tehlikelidir. Pazar günü için ise olumsuz bir tahmin henüz bulunmuyor. Yasak kararları günlük olarak kaymakamlıklar tarafından ilan edilmektedir. Lütfen uyarıları dikkate alalım." ifadelerine yer verildi.