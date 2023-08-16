O ilde 3 gün denize girmek yasaklandı! Büyükşehir Belediyesi duyurdu

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerinde etkili olan olumsuz deniz koşulları srüyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından 17-19 tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.

O ilde 3 gün denize girmek yasaklandı! Büyükşehir Belediyesi duyurdu

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da, olumsuz deniz koşulları etkisini sürdürüyor.

Bölgede devam eden olumsuz deniz koşulları denize girmenin de yasaklanmasına neden oluyor. Son olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesinden de yeni bir açıklama geldi.

Buna göre, yapılan açıklamada, 8 gündür bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mülki idare tarafından alınan kararla denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, meteoroloji tahminlerine göre olumsuz hava ve deniz koşullarının gelecek günlerde de süreceği kaydedildi.

Elverişsiz şartların denizde riskli ortam oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, "Dalga boyunun 2 metrenin üzerinde olacağı ve rip akıntısının yoğun olarak görüleceği 19 Ağustos'a kadar (perşembe, cuma, cumartesi) denize girmek tehlikelidir. Pazar günü için ise olumsuz bir tahmin henüz bulunmuyor. Yasak kararları günlük olarak kaymakamlıklar tarafından ilan edilmektedir. Lütfen uyarıları dikkate alalım." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Deniz # sakarya # Hava durumu
Çok Okunanlar
Patatesin kıtır kıtır olmasını sağlayan tüyo! Deneyince aynı restoranlardaki gibi oluyor
Patatesin kıtır kıtır olmasını sağlayan tüyo! Deneyince aynı restoranlardaki gibi oluyor
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
16 Ağustos hava durumu raporu!
16 Ağustos hava durumu raporu!
Beşiktaş'ta Pepe ve Zaynutdinov'da geri sayım başladı!
Beşiktaş'ta Pepe ve Zaynutdinov'da geri sayım başladı!
Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi
Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi
Öne Çıkanlar Ekonomide Hem İktidarın Hem Muhalefetin Dillendirmediği Gerçek Borç! | Erdem Cömert | Ulusal Kanal Ekonomide Hem İktidarın Hem Muhalefetin Dillendirmediği Gerçek Borç! | Erdem Cömert | Ulusal Kanal Rusya Ukrayna savaşından edindiği ganimetleri sergiliyor! Rusya Ukrayna savaşından edindiği ganimetleri sergiliyor!