O ilde denize girmek yasaklandı! Denizde dalga ve rip akıntısı
Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sahillerde cankurtaran ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları etkisini sürdürüyor.
Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri de olumsuz koşullardan etkilenen bölgelerin başında geliyor.
Söz konusu 3 ilçenin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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