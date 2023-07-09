O ilde denize girmek yasaklandı! Hava şartları tatilcileri vurdu

Olumsuz hava şartları tatilcilerin denize girmesine engel oldu. Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

O ilde denize girmek yasaklandı! Hava şartları tatilcileri vurdu
Son Güncelleme:

Sakarya'da olumsuz hava şartları yasak getirdi.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oldu.

Dalgalar ve rüzgar nedeniyle sahillerde bulunan şezlong ve şemsiyeler zarar gördü, bazı cankurtaran kuleleri de yıkıldı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmedi.

# sakarya # Deniz # Hava durumu
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 9 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadele açıklaması!
4 Topkapı Sarayı'nda yangın!
5 Gram altın fiyatı ne kadar?