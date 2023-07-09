O ilde denize girmek yasaklandı! Hava şartları tatilcileri vurdu

Sakarya'da olumsuz hava şartları yasak getirdi.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oldu.

Dalgalar ve rüzgar nedeniyle sahillerde bulunan şezlong ve şemsiyeler zarar gördü, bazı cankurtaran kuleleri de yıkıldı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmedi.