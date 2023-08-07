O ilde şap alarmı! 15 köy karantinaya alındı
Çorum'da şap hastalığı görülmeye başlandı. Hastalık nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı. Karantinaya alınan yerler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklandı.
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde şap hastalığı görülmeye başlandı.
Hastalıkla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahallelerinin karantinaya alındığı vurgulandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamadaş şu ifadelere yer verildi:
- İlçemiz Büyükincesu köyünde şap hastalığı tespit edilmiş olup, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam Köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildi. Bu bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, hayvanların meraya bırakılmasının yasaklanmasına ve gerekli dezenfeksiyon tedbirlerinin alınmasına Sungurlu İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı gereğince karar verilmiştir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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