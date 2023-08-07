O ilde şap alarmı! 15 köy karantinaya alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde şap hastalığı görülmeye başlandı.

Hastalıkla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahallelerinin karantinaya alındığı vurgulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamadaş şu ifadelere yer verildi: