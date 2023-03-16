O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 4 il için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin güneybatısındaki 4 il için şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren Muğla’da, öğle saatlerinden sonra ise güney kesimleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur’un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) yağış bekleniyor.

Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.