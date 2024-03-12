Okul müdürü cinsel istismar nedeniyle tutuklandı!

Mersin'de yaşanan olayda bir ortaokulun müdürünün cinsel istismar uyguladığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine ekiplerce okulun müdürü tutuklandı.

Okul müdürü cinsel istismar nedeniyle tutuklandı!
Editör: Yağmur Biçen

Mersin Toroslar'da 29 Şubat'ta kentteki bir ortaokulda öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

Okula giden ekipler, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okulun müdür yardımcısı E.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mersin # cinsel istismar
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