Okullarda şehitler için saygı duruşu yapıldı!

Okullar, haftaya şehitlere saygı duruşuyla başladı. İlkokuldan liseye kadar bütün okullarda bayrak töreni düzenlendi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker anıldı.

Okullarda şehitler için saygı duruşu yapıldı!

Yurdun dört bir yanındaki öğrenciler haftaya şehitleri anarak başladı.

İstanbul’dan Siirt’e, Adıyaman’dan Ankara’ya, Kocaeli’nden Van’a bütün öğrenciler bayrak töreninde buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla ülke genelindeki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Ankara'daki Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Tekin, "Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle, vatandaşlarla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı da yapacaktır. Bunu da herkes böylece bilsin." dedi.

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