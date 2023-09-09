Otomobille motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı! 1 yaralı
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı! 1 yaralı - Resim : 1

Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Murat E. idaresindeki 34 UY 8899 plakalı motosiklet, Erkenek Mahallesi çıkışında aynı istikamette önünde seyreden Kadir P. idaresindeki 33 APB 324 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Otomobille motosiklet çarpıştı! 1 yaralı - Resim : 2

Kazada motosiklet sürücüsü Murat E. yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Malatya # otomoil # motosiklet # trafik kazası # malatya
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