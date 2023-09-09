Kütahya'da otomobil bariyere saplandı: 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkıp bariyere saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil bariyere saplandı: 2 kişi yaralandı
Son Güncelleme:

Serhat Ş. (26) yönetimindeki 16 KMF 90 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin önünden giren bariyer, arkasına doğru saplanmış halde kaldı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Sevcan A. (23), Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çok Okunanlar
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
İstanbul için alınan karar ne? Ne zaman ulaşım ücretsiz olacak?
İstanbul için alınan karar ne? Ne zaman ulaşım ücretsiz olacak?
9 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
9 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Uzmanından rahatlatan "deprem" açıklaması! - Ulusal Kanal Uzmanından rahatlatan "deprem" açıklaması! - Ulusal Kanal Bursa’da okula ulaşım ilk 3 gün ücretsiz Bursa’da okula ulaşım ilk 3 gün ücretsiz