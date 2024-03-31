Oy kullanmaya köpeği ile gitti

Edirne'de bir vatandaş, yerel seçimlerde oy kullanacağı Kurtuluş İlkokulu'na 7 yaşındaki dişi şivava cinsi köpeği "Bambi" ile gitti.

Oy kullanmaya köpeği ile gitti
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye genelinde yerel seçimler için oy kullanma işlemi devam ederken yurttan çeşitli manzaralar da gelmeye devam ediyor.

Edirne'de yaşayan 74 yaşındaki Nebahat Bilgin, oy kullanacağı Kurtuluş İlkokulu'na 7 yaşındaki dişi şivava cinsi köpeği "Bambi" ile gitti.

Nebahat Bilgin, oy kullanma kabinine girerken köpeğini sandık görevlilerine teslim etti. Bilgin, evden dışarı çıktığında köpeğini yanından ayırmadığını söyledi.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Köpeğim 7 yaşında, birlikte oyumuzu kullanmaya geldik. Her seçimde böyle geliyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Edirne # oy kullanma # seçim
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