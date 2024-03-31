Bursa'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırı olayıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.
Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde 36 yaşındaki Ercan Y. ile 34 yaşındaki Murat Y, akrabaları 50 yaşındaki Yusuf Y'ye silahla ateş açtı.
Zanlılar saldırının ardından olay yerinden kaçarken olayda Yusuf Y. ile 24 yaşındaki Simge Gül E. ve 3 yaşındaki G.A.B. yaralandı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Y. hayatını kaybetti.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı