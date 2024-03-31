Bursa'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Bursa'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırı olayıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde 36 yaşındaki Ercan Y. ile 34 yaşındaki Murat Y, akrabaları 50 yaşındaki Yusuf Y'ye silahla ateş açtı.

Zanlılar saldırının ardından olay yerinden kaçarken olayda Yusuf Y. ile 24 yaşındaki Simge Gül E. ve 3 yaşındaki G.A.B. yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Y. hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

51 DAEŞ şüphelisi yakalandı!51 DAEŞ şüphelisi yakalandı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# bursa # silahlı saldırı # mustafakemalpaşa
Çok Okunanlar
Bursa'da silahlı saldırı!
Bursa'da silahlı saldırı!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Oltalama faaliyetlerine dikkat! Seçmenler uyarıldı!
Oltalama faaliyetlerine dikkat! Seçmenler uyarıldı!
İşte fenomenlerin el konulan mal varlıkları... Ali Yerlikaya açıkladı!
İşte fenomenlerin el konulan mal varlıkları... Ali Yerlikaya açıkladı!
Orduya ait mühimmat deposunda yangın!
Orduya ait mühimmat deposunda yangın!
Öne Çıkanlar Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Türk Milleti'ne seslendi! Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Türk Milleti'ne seslendi! Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu?