Pazarlardaki durgunluk Ramazan'da devam ediyor!

Ekonomik darboğazın arttığı şu günlerde esnaf da dertli. Ramazan'ın gelmesiyle pazarda hareketlilik bekleyen esnafın umudu suya düştü.

Ramazan'ın 2. gününde ekip arkadaşlarımız İstanbul Fatih'te bulunan semt pazarının nabzını tuttu. Pazarda ramazan hareketliliği vardı ancak, fiyatları gören ya eli boş döndü eve, ya da gram gram alarak. Pazar esnafı ise ramazanda beklenen hareketliliğin olmadığını belirtti.



Pazarcı esnafı artan maliyetlere dikkat çekerken, vatandaş ise hayat pahalılığı karşısında alım gücünün düştüğünü belirtiyor

Fatih Şehremini Pazarı'nda yeşilliklerin fiyatına baktığımızda, kıvırcık-turp-kırmızı lahana ve havucun kilosu 20 liradan satılıyor.



Fasulye ve bamya 50 liradan, pırasa 20, ıspanak 15 liradan satılıyor. Patatesin kilosu 33, soğan ise 40 lira.

Fiyatlara baktığımızda bir kilo çilek 70 lira , ayva ve elma 50 lira portakal ise 25 liradan satılıyor.



