Partilerin reklam giderleri tepki topladı!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırıyor. Peki tüm gün dolaşan seçim arabalarına, afişlere ve pankartlara halkın tepkisi ne oldu?

Editör: Yağmur Biçen

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için adaylar, çalışmalarını hızlandırdı. Sadece sosyal medyadaki reklamlar milyarlarca lira tutuyor. Seçim günü yaklaştıkça harcama kalemleri de artıyor. Bu ve benzeri dev harcamalar, ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşın gözünden kaçmıyor.

Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran adaylar, seçim günü yaklaştıkça kesenin ağzını açtı. Sadece sosyal medyadaki reklam kampanyalarına harcanan para, dudak uçuklattı.Binlerce araç, milyarlarca liralık benzin yakarak Türkiye’nin dört bir yanında seçim propagandası için dolaşıyor.

Ekonomik darboğazda yapılan bu harcamalara vatandaşlar, tepkili.

Peki vatandaşlar bu dev bütçeli reklamlardan etkileniyor mu? Vatandaş bu duruma "bu paraları keşke daha yararlı şeylere harcasalar" diyerek tepki gösterdi.

Araç markete girdi! Yararlılar var!Araç markete girdi! Yararlılar var!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# 31 mart seçimleri # reklam
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