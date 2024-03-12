Araç markete girdi! Yararlılar var!

Olay İstanbul, Ataşehir'de gerçekleşti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç markete girdi.

İçerenköy Mahallesi Adem Sokak'ta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CEY 750 plakalı cip markete girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili konuşan Zeynep Rüya Sarıözer, "Ben balkondan duydum yüksek bir ses geldiğini. Arabanın yarısı içerideydi. Sonra ambulans itfaiye geldi" dedi.

Olay yerinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.