Araç markete girdi! Yararlılar var!

İstanbul Ataşehir'de bir araç markete daldı. Olayda yaralananlar var.

Araç markete girdi! Yararlılar var!
Son Güncelleme:

Olay İstanbul, Ataşehir'de gerçekleşti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç markete girdi.

İçerenköy Mahallesi Adem Sokak'ta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CEY 750 plakalı cip markete girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili konuşan Zeynep Rüya Sarıözer, "Ben balkondan duydum yüksek bir ses geldiğini. Arabanın yarısı içerideydi. Sonra ambulans itfaiye geldi" dedi.

Olay yerinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. 

Okul müdürü cinsel istismar nedeniyle tutuklandı!Okul müdürü cinsel istismar nedeniyle tutuklandı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# market # araba # kaza
Çok Okunanlar
Emekli ikramiyesi resmi gazetede yayımlandı!
Emekli ikramiyesi resmi gazetede yayımlandı!
Dolar 60 TL mi olacak?
Dolar 60 TL mi olacak?
Emekliye kademeli zam mı gelecek?
Emekliye kademeli zam mı gelecek?
CHP'deki "para sayma" görüntüleriyle ilgili soruşturma!
CHP'deki "para sayma" görüntüleriyle ilgili soruşturma!
Kredi kartı olanlar dikkat! Buna dikkat edin!
Kredi kartı olanlar dikkat! Buna dikkat edin!
Öne Çıkanlar Rus Savaş Uçağı Düşerken Görüntülendi #sondakika #gündem #keşfet #keşfetbeniöneçıkar #keşfetedüş Rus Savaş Uçağı Düşerken Görüntülendi #sondakika #gündem #keşfet #keşfetbeniöneçıkar #keşfetedüş O ile şiddetli yağış uyarısı yapıldı! O ile şiddetli yağış uyarısı yapıldı!