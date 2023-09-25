Polis Ekipleri Muş Meydanında Kurduğu Stantta Dolandırıcılıkta Son Yöntemleri Anlattı

Muş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon Caddesi'nde kurulan stantta KADES, UYUMA, Narko Rehber, En İyi Narkotik Polisi Anne, NARKO Gençlik, NARKO Nokta ve SİBERAY programları tanıtıldı. Kurulan stantlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Onurhan Gülap, şu ifadeleri kullandı:

- Kurduğumuz stantlarda vatandaşlarımızın dolandırılmaması adına bilgilendirme yapıyoruz. Günümüzde genelde araç kiralama ve evde paketleme gibi dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaktayız. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda bilmedikleri, güvenilirliğini test edemedikleri sitelere erişim yapmamaları ve bu sitelerden kişisel bilgilerini; IBAN, T.C. kimlik numarası ve isim, soyisim bilgilerini girerek alışveriş yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın tanımadıkları kişilerden gelen mesaj içeriğinde bulunan linklere tıklamamaları gerekiyor. Vatandaşlarımızın Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden tanıdıkları veya tanımadıkları kişilerden kazanç vaadiyle gelen mesajlara itibar etmemeleri gerekir. Mesaj atan hesap tanıdığı bir kişi ise arkadaşına ulaşarak, mesajı kendisinin atıp atmadığını teyit etmesi, eğer kendisinin atmadığını öğrendiyse akabinde gerekli işlemleri yapmasını önemle rica ediyoruz.

Stant Büyük İlgi Gördü

Stant Büyük İlgi Gördü

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Gözde Doru da, son bir yılda yaklaşık 17 bin kişiyi bilgilendirdiklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: