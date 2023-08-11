Rize'de feci kaza! Kamyonet dereye yuvarlandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kamyonetle seyir halinde ilerleyenler ölümden döndü.

Kazanın adresi Çayeli ilçesine bağlı Çataldere köyü Çürükbel mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki S.H. yönetimindeki 53 ED 248 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Sürücü ve araç içerisinde sürücüyle beraber olan 69 yaşındaki E.D. ve 43 yaşındaki F.A. kazayı yara alarak atlattı.

Kazazedeler, sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.