Rize'de feci kaza! Köprüden düşen otomobilde can verdi
Rize'de ölümle biten bir trafik kazası meydana geldi. Çayeli ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ağaran şelalesinden dönen 44 yaşındaki Coşkun A. kontrolündeki otomobil, Köprübaşı köyündeki 4 metrelik köprüden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 53 yaşındaki Kemal Çerman olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Çoşkun A. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# rize # trafik kazası # çayeli