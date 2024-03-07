Rönesans Holding depremzede kadınlar için bir adım daha atıyor!

Deprem sonrasında, ‘küçük ev’ olarak hayata geçirdiği Yaşam Kentlerini, henüz proje aşamasında kadın ve çocuk dostu olarak kurgulayan ve bu yaklaşımla güvenli alanlar yaratan Rönesans Holding, bölgede yaptığı birinci yıl değerlendirmesinin akabinde kadınlar için bir adım daha attı.

Rönesans Holding, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA’in Malatya ve Kahramanmaraş’ta kadınlar için oluşturduğu “güvenli alanları” destekleyeceğini duyurdu. “Kadın Sağlığı Danışma Merkezi” olarak adlandırılan bu alanlarda; kadın sağlığı, gebelik takibi, doğum öncesi ve sonrası bakım, güvenli annelik ve hijyen konularında temel desteklerin yanı sıra, psikososyal destek de dahil olmak üzere kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve müdahale hizmetleri sağlanıyor.

KADINLARI VE ÇOCUKLARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Rönesans Holding’in sosyal etki çalışmalarını depremin ilk günündeki özen ve yoğunlukla devam ettirdiklerini vurgulayan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “İyileşme zaman ve destek istiyor, bu bir süreç. Biz bu sürecin destekçisi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kadınları ve çocukları özellikle önemsiyoruz çünkü onlar bu durumun olumsuz etkilerini en derinden yaşıyorlar. Onlar için bölgede faaliyet gösteren UNICEF, UNFPA ve KODA gibi tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özellikle gönüllüler ile ilk günkü özen ve yoğunlukla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Depremin ilk gününden itibaren alanlarında uzman ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile etkisi yüksek proje iş birlikleri gerçekleştiren Rönesans Holding, hayata geçirdiği geçici yaşama alanlarında, 10.000’e yakın kişiye hem çatı hem de kadın ve çocukları merkeze alan bir yaşam alanı oluşturdu.