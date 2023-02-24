Rusya: "Transdinyester sınırı yakınına Ukrayna askerleri ve silahları yığılıyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev’in Transdinyester’i istila için hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürüldü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin “Rus ordusunun Transdinyester bölgesine saldırısı” iddiasıyla Transdinyester'e "provokasyon" yapacağı savunulan açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı şu anda Ukrayna-Transdinyester sınırı yakınında önemli ölçüde Ukrayna askeri birlikleri ve askeri teknik araçlarının birikmesini, topçuların atış pozisyonlarına konuşlandırılmasını kaydediyor. Ayrıca Transdinyester bölgesi üzerinde Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarının uçuşlarında benzeri görülmemiş şekilde artış var.” ifadelerine yer verildi.

"RUS ORDUSU PROVOKASYONA CEVAP VERECEK"

Söz konusu “planlanan provokasyonun” Ukrayna tarafından uygulanmasının “Transdinyester'de yasal olarak konuşlanmış Rus barış gücü birliği” için doğrudan tehdit oluşturacağı kaydedilen açıklamada, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna tarafının yaklaşan provokasyonuna uygun cevabı verecektir.” ifadesi kullanıldı.