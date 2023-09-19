Sahibini ısıran köpek kuduz çıktı! Köy karantinaya alındı

Sahibini ısıran köpek kuduz çıkması üzerine 3 köye karantina uygulandı. Ekipler, bölgedeki hayvan hareketliliğini inceliyor.

Sahibini ısıran köpek kuduz çıktı! Köy karantinaya alındı
Sahibini ısıran köpek kuduz çıktı, 3 köy karantinaya alındı
Editör: Süleyman Daban

Artvin’in Arhavi ilçesinde sahibini ısıran köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köylerinde 6 ay süreyle hayvan hareketliğine kısıtlama geldi.

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 SAHİBİNİ ISIRAN KÖPEK KUDUZ ÇIKTI

Yolgeçen köyünde M.G. isimli vatandaş, sahiplendiği köpek tarafından ısırıldı. Köpeğinin boynunu sıkan tasmayı açmak için yanına yaklaştığında köpeğinin saldırısına uğrayan M.G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. M.G., Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Veteriner hekim kontrolünde tedavisi yapılan köpeğin çok kısa bir süre sonra ölmesi üzerine şüphelenen Arhavi İlçe Tarım Müdürlüğü, köpeğin leşini otopsi için Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi.
Otopsi sonucuna göre köpeğe 'kuduz' teşhisi konulması üzerine, Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köyleri 6 ay süreyle karantina altına alındı. Hayvan hareketliliğini ilgilendiren karantinada, ekipler bölgede çalışmalarına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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