Sakarya Müftülüğü'nden depremzede çocuklara ilişkin açıklama

Sakarya Müftülüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden kente gelen 9 çocuğun Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiği iddialarına ilişkin, kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulunmadığını bildirdi.

Sakarya Müftülüğü'nden depremzede çocuklara ilişkin açıklama
Sakarya Müftülüğü'nden depremzede çocuklara ilişkin açıklama / 2023
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Sakarya Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı Müftülüğüne bağlı Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiğinin iddia edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hanife Akın Kur'an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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