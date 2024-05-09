Sakarya Valiliğinden uyarı! Toz taşınımı pazar gününe kadar hayatı olumsuz etkileyecek!

Sakarya Valiliği, 3 gün sürmesi beklenen toz taşınımına ilişkin vatandaşlara dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Meteorolojik verilere göre, Sakarya’nın 10 Mayıs Cuma gününden 12 Mayıs Pazar günü sabahına kadar toz taşınımı olması bekleniyor.

Bu çerçevede Sakarya Valiliği vatandaşlara toz taşınımı hususunda sosyal medyadan uyarıda bulundu. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, “Meteorolojik verilere göre, ilimizde yarından itibaren Pazar günü sabah saatlerinde kadar toz taşınımı beklenmektedir. Olumsuz hava şartları sebebiyle yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.