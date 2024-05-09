Sakarya Valiliğinden uyarı! Toz taşınımı pazar gününe kadar hayatı olumsuz etkileyecek!

Sakarya Valiliği toz taşınımı konusunda Sakarya'yı uyardı.

Sakarya Valiliğinden uyarı! Toz taşınımı pazar gününe kadar hayatı olumsuz etkileyecek!
Editör: Metehan Gül

Sakarya Valiliği, 3 gün sürmesi beklenen toz taşınımına ilişkin vatandaşlara dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Meteorolojik verilere göre, Sakarya’nın 10 Mayıs Cuma gününden 12 Mayıs Pazar günü sabahına kadar toz taşınımı olması bekleniyor.

Bu çerçevede Sakarya Valiliği vatandaşlara toz taşınımı hususunda sosyal medyadan uyarıda bulundu. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, “Meteorolojik verilere göre, ilimizde yarından itibaren Pazar günü sabah saatlerinde kadar toz taşınımı beklenmektedir. Olumsuz hava şartları sebebiyle yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Valiliğinden uyarı! Toz taşınımı pazar gününe kadar hayatı olumsuz etkileyecek! - Resim : 1

"Öğretmenler ölüyor, meclis uyuyor""Öğretmenler ölüyor, meclis uyuyor"Gündem
İliç maden sahası hakkında madeni işleten SSR Mining şirketinden açıklamaİliç maden sahası hakkında madeni işleten SSR Mining şirketinden açıklamaGündem
# sakarya # toz taşınımı
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı!
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı!
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
100 bin TL ihtiyaç kredisinin faizi ne kadar? İşte en düşük faizli bankalar
100 bin TL ihtiyaç kredisinin faizi ne kadar? İşte en düşük faizli bankalar
Hangi yatırım aracı daha çok kazandırıyor? Altın mı dolar mı? Uzman isimden kritik açıklamalar
Hangi yatırım aracı daha çok kazandırıyor? Altın mı dolar mı? Uzman isimden kritik açıklamalar
Öne Çıkanlar Eurovision şarkı yarışmasında İsrail protesto edildi | ULUSAL HABER Eurovision şarkı yarışmasında İsrail protesto edildi | ULUSAL HABER Çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti Çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti