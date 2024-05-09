İliç maden sahası hakkında madeni işleten SSR Mining şirketinden açıklama

Erzincan İliç’te maden faciasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Şuana kadar 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzde 80’i ABD’li olan şirket, sahanın siyanürden temizlenmesinin yaklaşık 300 milyon dolara mal olacağını açıkladı.

SSR Mining ve Çalık Holding'e bağlı Lidya Madencilik ortaklığındaki Anagold'un işlettiği Çöpler madeninde, 13 Şubat'ta büyük çaplı bir toprak kayması yaşanmış, 9 işçi göçük altında kalmıştı. Şirketin yabancı ortağı, madendeki felaketin etkileriyle ilgili açıklama yaptı.

Maden sahasının, çevreye yayılan ve büyüklüğü on milyon tonu aştığı tahmin edilen siyanürlü topraktan temizlenmesinin 24 ile 36 ay kadar süreceği ifade edildi. Temizleme çalışmalarının, 250-300 milyon dolara mal olacağı belirtildi.

Öte yandan toprak altında kalan 9 işçiden şuana kadar 4’ünün naaşına ulaşıldı. 5 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.