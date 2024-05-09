Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasının iddianamesi hazırlandı! Sanıkların 343 yıla kadar hapsi isteniyor

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve bazı belediye çalışanlarının aralarında bulunduğu rüşvet soruşturmasının iddianamesinde, dosyada yer alan sanıklarla belediye çalışanlarının vatandaşara ruhsatsız, temelsiz ve etüdsüz villa sattıkları belirtildi. Sanıkların 343 yıla kadar hapsi isteniyor.

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasının iddianamesi hazırlandı! Sanıkların 343 yıla kadar hapsi isteniyor
Editör: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

14 mağdur, 6 müşteki ve 23 iddianamede bulgular tek tek sıralandı. Bazu sanıkların, zemin etüdü firması sahiplerini mevzuatta olmayan hususları eksiklikmiş gibi göstererek oyaladıkları belirtildi. Bu kişilerin belediyede yapılması gereken işlerini bilerek geciktirdikleri, belediye personelinin de sanıklarla birlikte hareket ettikleri anlatıldı.

Zemin etüdü firmalarına maddi zarar veren sanıkların, bu eylemleri gerçekleştirirken kamu kurumu olan Büyükçekmece Belediyesi'ni araç olarak kullandıkları kaydedildi.

Gül Yapı'nın ''4 Mevsim İstanbul'' projesinden ev alan mağdurların, "depreme dayanıklı konut" söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı ifade edildi. Mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarıldı.

İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri anlatıldı.

Başsavcılık, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında 97 yıl üçer aydan 333 yıl dokuzar aya, 8 sanık hakkında ise 100 yıl üçer aydan 343 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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