Eğitimde şiddete cezalar artırılacak! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okullarda artan şiddet olayları ve son olarak İstanbul'da bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda şiddetin önlenmesi için bir süredir üzerinde çalıştığı yasa taslağına son şeklini verdi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören taslak ile okullarda kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların caydırıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taslağın ayrıntılarını açıkladı:

- Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini talep ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik. Bir de kanun metninde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının da görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayımlarını teklif ettik.

Bakan Tekin, okullardaki şiddet sorunuyla ilgili 4 eğitim sendikasının genel başkanlarıyla bir araya geldi. Tekin, öğretmen ve öğrencilerin okullarda güven içinde olabilmeleri için gerekli tedbirleri alma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

- Bu konuda velilerimizden, sivil toplum örgütlerinden, kamu kurumlarından ve kısacası tüm paydaşlarımızdan bize destek olmalarını, kendi sorumluluklarını daha özenli bir biçimde yerine getirmelerini özellikle istirham ediyoruz.

Eğitimde şiddete yönelik cezaların artırılmasına ilişkin teklifin kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.