Sakarya'da Ejder Meyvesi Üretiyor! Bu Yıl 300 Kilo Hasat Çıkardı

Organik tarım için araştırma yaparken ejder meyvesine rastladı. Zeynep Yiğit, Sakarya'da Akdeniz meyvesi olan ejder meyvesini üretmeye karar verdi. 320 metrekarelik bir serada 2020 yılında üretime başlayan Yiğit, ejder meyvesinin özelliklerini anlattı.

Amacı serasını büyütüp dışarıya açılmak. Bugünkü koşullarda üretmenin zor olduğuna dikkat çekiyor. 320 metrekarelik bir seradan bu yıl 250-300 kilo meyve hasat etti. Her üretici gibi girdi maliyetleri onu da zorluyor. Üretmek için destek alamadıklarını söyleyen Yiğit, başvurularının sonuçsuz kaldığını söyledi.