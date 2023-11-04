Firari FETÖ'cü Balıkesir'de Yakayı Ele Verdi!

Firari FETÖ hükümlüsü, Balıkesir'de yakalandı. Hakkında terör örgütü FETÖ üyesi olmaktan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Firari FETÖ'cü Balıkesir'de Yakayı Ele Verdi!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Z.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin ilçe merkezinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, bu adrese baskın yaptı. Operasyonda yakalanan Z.K, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Z.K, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Balıkesir # Balıkesir # fetö
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