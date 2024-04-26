Sakarya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 58 yaşındaki Zahide Saatçi hayatını kaybetti.

Sakarya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaali istikametinden Karasu yönüne ilerleyen E.E'nin kullandığı 54 AGG 236 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Zahide Saatçi'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ile takla atan otomobil yan yola savruldu.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zahide Saatçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan otomobilin sürücüsü E.E. ise sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan otomobildeki gaz sızıntısı nedeniyle ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak sızıntıyı kesti.

Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Adliye personeli olduğu öğrenilen Saatçi'nin mesai arkadaşları da kaza yerine geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sakarya # karasu # trafik kazası
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