Sakarya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaali istikametinden Karasu yönüne ilerleyen E.E'nin kullandığı 54 AGG 236 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Zahide Saatçi'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ile takla atan otomobil yan yola savruldu.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zahide Saatçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan otomobilin sürücüsü E.E. ise sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan otomobildeki gaz sızıntısı nedeniyle ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak sızıntıyı kesti.

Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Adliye personeli olduğu öğrenilen Saatçi'nin mesai arkadaşları da kaza yerine geldi.