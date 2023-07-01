Samsun'da denize giren iki kişi boğuldu

Hürriyet Mahallesi mevkisinden denize giren Mehmet Güder, Muharrem Semizoğlu, Orhan Ç, İrem Ç, Emine Ç. ve Engin Ç. boğulma tehlikesi geçirdi.

Orhan Ç, İrem Ç, Emine Ç. ve Engin Ç, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı, Semizoğlu ve Güder ise dalgaların arasında kayboldu.

Sahil güvenlik ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma dalgıç polisleri tarafından yapılan aramalar sonucu Semizoğlu ve Güder de sahile çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Semizoğlu ve Güder, kurtarılamadı.