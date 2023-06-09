Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis ekipleri 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İlkadım ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon esnasında yapılan aramalarda, çeşitli uyuştutucu maddeler, 12 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 18 adet 7,65 çapında dolu fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 2 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alının 12 zanlı emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından A.Ç. savcılık ifadesi sonrası, D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu AjansıErzurum'da feci kaza Rize'de kaybolan kadın için arama başlatıldı Burdur'da facia gibi kaza Fatih'te silahlı çatışma