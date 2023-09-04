Samsun'da yaralar sarılıyor!

Samsun Valisi Orhan Tavlı, aşırı yağış ve selin ardından ekiplerin çalışmaları sonucu kentte hayatın normale döndüğünü söyledi. AFAD, Karayolları, Devlet Su İşleri diğer kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte altyapı çalışmalarını, onarım çalışmalarını yürütiyor.

Samsun'da yaralar sarılıyor!
Samsun'da yaralar sarılıyor!
Editör: Süleyman Daban
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Tavlı, yağışta hasar gören Rasathane Mahallesi ve Doktor Kamil Caddesi'nde incelemelerde bulundu, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tavlı, Samsunlulara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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BÜTÜN KURUMLAR EL ELE VERDİ

Tavlı, AFAD'ın bugün itibariyle hasar tespit çalışmalarını diğer ilgili kurumlarla birlikte yürüttüğüne işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

- Hem de bir taraftan şehrin yollarının temizliği devam etmekte. Altyapı onarımları başladı. Burada belediyelerimize, özellikle teşekkür ediyoruz. Karayolları, Devlet Su İşleri diğer kurum ve kuruluşlarımız altyapı çalışmalarını, onarım çalışmalarına başladılar. Onları da en kısa zamanda tamamlayacaklar. Hayat normale döndü Samsun'umuzda.

samsun sel

Özveriyle çalışan görevlilere teşekkür eden Vali Tavlı, şu sözleri söyledi:

- Özellikle burada çalışmalarda emeği geçen başta AFAD teşkilatımıza ve yerel yönetimlere, diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bütün Samsun'umuza geçmiş olsun tekrar.

Öte yandan ekipler dün aşırı yağış ve sel sularının neden olduğu zararları bertaraf edebilmek için iş makineleri ve ekipmanlarla kentin farklı yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik çalışmaları başta olmak üzere ekipler, selin izlerinin silinmesi için yoğun mesai yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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