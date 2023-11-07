Şanlıurfa'da 2 FETÖ Zanlısı Yakalandı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da 2 FETÖ Zanlısı Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan F.A. ile A.Y'nin merkez Karaköprü ilçesinde saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Firari FETÖ'cü Balıkesir'de Yakayı Ele Verdi!Firari FETÖ'cü Balıkesir'de Yakayı Ele Verdi!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Şanlıurfa # şanlıurfa # fetö
Çok Okunanlar
Dilan Polat İfşa Oldu!
Dilan Polat İfşa Oldu!
Dilan Polat 4 Yaşındaki Oğlu Milan'da Mı Cezaevine Girecek?
Dilan Polat 4 Yaşındaki Oğlu Milan'da Mı Cezaevine Girecek?
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
İSKİ Güncel Oranı Paylaştı, Bir Türlü Artmıyor! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ Güncel Oranı Paylaştı, Bir Türlü Artmıyor! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı?
Öne Çıkanlar İsrail Üzerine Bomba Yağdırdı! O İnsanlığa Tutundu! "Maria Al-Assar Bebek" | Ulusal Haber İsrail Üzerine Bomba Yağdırdı! O İnsanlığa Tutundu! "Maria Al-Assar Bebek" | Ulusal Haber Galatasaray'ın Bayern Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı! Galatasaray'ın Bayern Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı!