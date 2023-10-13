Şanlıurfa'da Otomobille Çarpışan Otobüs Devrildi
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsü petrol istasyonun yakınında devrildi. 2 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde otomobilli çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otobüs yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonun yakınında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi de yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Öte yandan olay anına ait görüntüler de akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.
Aynı yönde seyreden otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından yolcu otobüsüyle çarpıştığı an be an kaydedildi.