Şanlıurfa'da Otomobille Çarpışan Otobüs Devrildi

Çarpmanın etkisiyle otobüs yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonun yakınında devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi de yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Öte yandan olay anına ait görüntüler de akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.



Aynı yönde seyreden otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından yolcu otobüsüyle çarpıştığı an be an kaydedildi.