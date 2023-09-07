Sapanca'da Süs Bitkileri Fuarı! Sektör temsilcilerinden üretim vurgusu

Sakarya Sapanca'daki Uluslararası Süs Bitkileri Fuarı, 9 Eylül'de sona erecek. Sektör ihracat rakamlarını artırmayı hedefliyor.

Fuarda üretim vurgusu öne çıktı. Yatırımcılar ve üreticiler ithale karşı çıkıyor.

Fuardaki konuşmalarda, Sakarya'da üretim vurgusu yer aldı. İhracatın 3 kat arttığı belirtilen konuşmalarda ayrıca dünyada söz sahibi olmak kararlığı belirtildi. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu aktaran konuşmacılar, Türkiye'nin üretimle kalkınacağını vurguladı.