Sapanca'da Süs Bitkileri Fuarı! Sektör temsilcilerinden üretim vurgusu
Sakarya'da açılan Uluslararası Süs Bitkileri Fuarında sektör temsilcileri milli üretim ve kalkınma vurgusu yaptı. Süs bitkileri sektöründe KDV'nin yüzde 20 olmasını eleştiren yatırımcılar, ihracatı artırmayı ve dünyada söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi.
Sakarya Sapanca'daki Uluslararası Süs Bitkileri Fuarı, 9 Eylül'de sona erecek. Sektör ihracat rakamlarını artırmayı hedefliyor.
Fuarda üretim vurgusu öne çıktı. Yatırımcılar ve üreticiler ithale karşı çıkıyor.
Fuardaki konuşmalarda, Sakarya'da üretim vurgusu yer aldı. İhracatın 3 kat arttığı belirtilen konuşmalarda ayrıca dünyada söz sahibi olmak kararlığı belirtildi. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu aktaran konuşmacılar, Türkiye'nin üretimle kalkınacağını vurguladı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi